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Melih Altınok, Türkiye'nin Baas Partisi'ni açıkladı

Melih Altınok, Türkiye'nin Baas Partisi'ni açıkladı

Sabah yazarı Melih Altınok, Suriye'de Baas Partisi'ni halka rağmen halkçılık yaptığını, benzer politikayı Türkiye'de CHP'nin yürüttüğünü savundu. Esad'ın devrilmesine CHP yönetiminin sevinmediğini belirten Altınok, Türkiye'nin Baas Partisi'nin CHP olduğunu yazdı.

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61 yıllık Baas rejimi 12 günde sona erdi, Suriye'de yeni bir dönem başladı. Beşar Esad'ın devrilmesi Türkiye siyasetinde de yankı uyandırdı.

Muhaliflerin Şam'ın kenar mahallelerine girdği saatlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bir an önce Esad'la gerekli temas sağlanmalı, Esad'ın ilan ettiği aftan yararlanan Türkiye'deki sığınmacılar bilgi sahibi yapılmalı, çatışma ortamı durdurulmalı, bu konuda gerekli uluslararası temaslar sağlanmalıdır" sözleri tartışma konusu oldu.

Suriye'deki rejim değişikliğine ilişkin CHP'den ihtiyatlı açıklamalar Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un tepkisini çekti. "Türkiye'nin Baas Partisi CHP'dir" başlıklı yazısında Altınok'un hedefinde CHP yönetimi vardı:

"İki haftadır CHP cephesinden gelen tepkiler, Esad kaybedince kendilerini kaybetmiş hissettiklerinin açık kanıtı değil mi?
Evlerine dönme planları yapan Suriye halkının coşkusuyla, umuduyla kederleniyor, Türkiye için bile sevinemiyorlar.
Üzüntülerini gizlemek için buldukları yöntem ise sinirli külyutmazı oynamak.

Ülkede seçim yapmayan, yüzde 6'lık kesimin desteğini ordunun gücü ve Suriye'ye doldurduğu "Şeriatçı" İran'ın devrim muhafızlarıyla tahkim ederek ayakta kalan, uyuşturucu kaçakçısı bir diktatörün devrilişine "laiklik elden gitti", "demokrasi bitti" diye ağıt yakmaları sebepsiz değil.

Çünkü Esad'ın Sosyalist Baas Partisi'nin Suriye'deki işçilerle ne kadar bağı varsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de halkla o kadar bağı var.
Bu yüzen de mezhepsel ve ideolojik kemik tabanının dışına çıkamıyor, asla sandıkta çoğunluğu yakalayamıyor.
Haliyle her dönem, iktidarın yolunu açacak darbeci generallerin yolunu gözlüyor. Esad, iktidarı uğruna nasıl Suriye'nin kuzeyini bıraktığı YPG ile işbirliği yapıyorsa, CHP de Türkiye'de "Sırtımızı YPG'ye dayıyoruz" diyenlerle ittifak yapabiliyor.
Şimdi de Esad'ın tarumar olmasında kendi akıbetlerini görmeleri normal."

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