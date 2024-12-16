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Ücretli çalışan sayısı ekimde arttı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ücretli çalışan sayısı ekimde arttı

Ücretli çalışan sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde yıllık bazda yüzde 2,5 artarak 15 milyon 837 bin 471 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl ekimde 15 milyon 448 bin 458 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Ekimde ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1 azalırken inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,9 artış kaydetti.

Aynı ayda ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde aylık bazda bir önceki aya göre değişim göstermedi.

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