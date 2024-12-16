Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Ba'dan "özür" mesajı

Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen RAMS Başakşehir'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ousseynou Ba, faul yaptığı sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko ile takım arkadaşlarından özür diledi.

Abone ol

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ba, "Bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada kırmızı kartla sonuçlanan pozisyon nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisi ile ne yazık ki kabul edilemez bir davranışta bulundum. Bu sebeple başta faule maruz kalan rakip oyuncu Edin Dzeko olmak üzere sahada eksik bıraktığım tüm takım arkadaşlarımdan ve Başakşehir camiasından özür dilerim." ifadelerini kullandı.