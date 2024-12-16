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İsrail, İrlanda'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

İsrail, İrlanda'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İrlanda Cumhuriyeti'nin "tüm kırmızı çizgileri aştığını" ileri sürerek ülkedeki İsrail Büyükelçiliği'ni kapatacaklarını açıkladı.

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İsrailli bakan Saar, Dublin hükümetini "aşırı İsrail karşıtı politikalar" gütmekle suçladı.

Açıklamada, İrlanda'nın Filistin devletini tanımasına da atıf yapılarak, İsrail'in halihazırda Dublin'deki büyükelçisini geri çekmiş olduğu hatırlatıldı.

Saar, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasına İrlanda'nın müdahil olma başvurusu yapmasını da eleştirdi.

İrlanda'da hükümet 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu. Geçen yıl 11 Aralık'ta ise İrlanda hükümeti, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olmak için başvuru yapacağını açıklamıştı.

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