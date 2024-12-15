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Mourinho kötü haberi verdi! Yıldız isim sezonu kapattı

Mourinho kötü haberi verdi! Yıldız isim sezonu kapattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada zorlu maçın dramatik geçtiğini ve değişikliklerin oyuna etkili olduğunu belirtti. Sakatlıklarla ilgili bilgi veren Mourinho, Becao'nun sezonu kapattığını, Livakovic'in ise yılbaşından sonra sahalara döneceğini söyledi ve galibiyeti Samet Akaydın'a armağan etti.

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları

"İkinci ve üçüncü gol değişikliklerden sonra geldi. Zor bir maç oldu. Dramatik bir maçtı. Baskıyı artırdığımız dönemde golü attık. Daha sonrasında rakip oyunu sürekli durdurmaya ve tempoyu düşürmeye çalıştı. Özgüvenimizi yükseltmemize izin vermediler. Amacımız daha da baskılı oynamaktı. Yaptığımız hatadan golü yedik. Topu istediğimiz gibi çeviremedik. Değişiklikler birazcık dramatik oldu. Rakip çok vakit geçiriyordu. Kalecileri genç ama bu tarz vakit geçirmeleri çok yaptı. Risk alarak değişiklikleri erken yaptık."

Becao açıklaması

"Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. 10'a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Müldür stoper oynadı. Takımdan iyi oyun beklemedik. Çok fazla baskı, gerginlik ve üzüntü içeren bir maçtı. En önemlisi galip gelmekti."

"Bu galibiyeti çok iyi bir arkadaşıma, Samet Akaydın'a armağan ediyorum."

"Livakovic, yılbaşından sonra döner."

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