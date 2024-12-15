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Göksel Gümüşdağ'dan oyuncusu için açıklama: Ceza vereceğim

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, oyuncusu Ba'nın kırmızı kartlık hareketini sert bir şekilde eleştirerek, "Başakşehirli bir oyuncunun böyle bir tavırda olmasını kabul etmiyorum, gereken cezayı vereceğim" dedi. Ayrıca yoğun fikstüre ve hakem kararlarına da dikkat çekti.

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları

"Ba'nın hareketi tasvip etmiyorum. Direkt kırmızı kart. Başakşehirli bir oyuncunun böyle tavırda olmasını kabul etmiyorum. Gereken cezayı vereceğim. Tempolu bir maç, Fenerbahçe'nin almak zorunda olduğu, bizim puan almak zorunda olduğumuz bir maç. Eyüp öncesi 3 gün, Beşiktaş maçı öncesi 3 gün, bu maç öncesi 3 gün. 3 gün arayla 3. maçımız. Heidenheim ile yüksek tempolu maç oynadık. 5 sakatımız var. Ömer Ali, Serdar, Keny, Muhammet... Bugün 3. kalecimizle oynadık. 5 tane oyuncu sakat olmasına rağmen güzel mücadele sergiledik. Hedefimiz Avrupa'da tamam devam maçı olacak. Brugge'yi yenip playoffa kalmak istiyoruz. Avrupa maçlarına TFF daha hassas olmalı. Bu maçın pazartesi olma şansı yoktu, çünkü perşembe maç var. Avrupa'daki puanlar, milli takım puanı kadar kıymetli. Dikkat etmek lazım.

60 dakika 10 kişi oynadık. Çocuklar elinden gelen mücadeleyi gösterdiler. 5 sakat, 3 gün arayla maç kolay değil.

Ben sezon başından beri açıklama yapmadım. Sezon bitince (hakemlerle ilgili) gerekli açıklamayı yaparız. Fenerbahçe - Galatasaray arasındaki gerginlik futbola hiçbir katkısı yok, marka değerine katkısı yok. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Türk futbolunda top oynamıyor. Gece gündüz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş üzerinden konuşmayalım. Hakemler sadece bu maçlarda değil diğer maçlarda da hatalar yapıyor. Maça bakınca, 17-18 yaşında bir kaleci, milli takıma hazırlıyoruz. Bu stadyumda 60'ta sarı kart veriyor, bizim stadyumda 90+3'te veriyorlar. Özellikle 17-18 yaşındaki çocuğa tahammül etmek lazım. Milli takıma hazırlanan bir çocuk. Performanslar, sezon başından beri iyi değil."

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