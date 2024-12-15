Saadet Partili Karaman: Zorunlu eğitim 8 yıla düşürülmeli

Saadet Partili Karaman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında söz aldığı Meclis'te, zorunlu eğitimin 8 yıla düşürülmesi gerektiğini savundu. Karaman, "Özel okullara KDV muafiyeti ve sigorta desteği verilmelidir. Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı, 5+3 olarak 8 yıl uygulanmalıdır." şeklinde konuştu.

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TBMM Genel Kurulu’nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bütçe görüşmeleri sırasında Saadet Partisi Samsun milletvekili Mehmet Karaman, MEB'e ayrılan bütçenin OECD standartları altında kaldığını söyledi. Karaman, yaklaşık 1,5 trilyon bütçeye karşı OECD ortalamasının, merkezi yönetim içinde yüzde 15-20 aralığına geldiğini öne sürdü.

"Bizdeki rakam toplam merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık yüzde 9,85'ine tekabül etmektedir. OECD ülkelerinde eğitime ayrılan bütçenin merkezi yönetim bütçesi içindeki oranı genellikle yüzde 15-20 aralığındadır. Türkiye'nin bu oranı artırması gerektiği açıktır." diyen Karaman, "OECD ve uluslararası standartları da bir kenara koyalım, bütçenin yüzde 13,5'ine denk gelen, en büyük kalemi oluşturan ve neredeyse 2 trilyon TL tutan faize ayrılmış bir bütçe ülkemizin tüm unsurlarının geleceğini düşünmekten oldukça uzaktır." hatırlatmasını yaptı.

Öğretmenlerin aldığı ücreti dile getiren Karaman, "Bir Türk öğretmen yılda ortalama 25 bin dolar kazanırken bu rakam OECD ortalamasında 49 bin dolardır. Hele özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerimizin hâli içler acısıdır." dedi.

Özel okullara KDV muafiyeti ve sigorta desteği verilmesini öneren Karaman, 12 yıllık zorunlu eğitimin de 8 yıla düşürülmesini savundu. Karaman, şöyle konuştu:

"2025 yılı bütçesi, eğitimin niteliğini artıracak ve ülkemizi ileriye taşıyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alarak ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşımasını sağlamak hepimizin görevidir. Ücretli öğretmenlik âdeta kölelik gibi yürütülüyor, bu acil olarak çözülmelidir. Özel okullara KDV muafiyeti ve sigorta desteği verilmelidir. Zorunlu on iki yıllık eğitim kaldırılmalı, 5+3 olarak sekiz yıl uygulanmalıdır."