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İngiliz medyası: Esad'ın Londra'da 69,4 milyon doları var

İngiliz medyası: Esad'ın Londra'da 69,4 milyon doları var

Suriye'de silahlı muhalifler yönetimi ele geçirdikten sonra devrik lider Esad, Rusya'ya kaçtı. Esad'ın İngiltere'deki bir bankada 69,4 milyon doları olduğu, 2011 yılından bu yana ilgili hesaba faiz işletildiği iddia edildi.

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Suriye'de Esad rejimi 8 Aralık'ta HTŞ öncülüğündeki silahlı muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesiyle devrildi. 24 yıllık iktidarını kaybeden Esad, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçtı. İngiliz medyası, Esad'ın Londra'daki bir bankada 69,4 milyon dolarının olduğunu öne sürdü.

İngiltere'de yayımlanan “The i" gazetesinin bankacılık sektöründen kaynaklara dayandırdığı haberine göre devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Londra'da dondurulmuş bir HSBC banka hesabında 69,4 milyon dolar bulunuyor.

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Esad'ın kişisel hesabı, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılında, İngiltere'nin yaptırımları kapsamında dondurulmuştu. Gazeteye göre, o zamandan bu yana Esad'ın kişisel hesabına, faiz tahakkuk ettiriliyor.

Bunun yanı sıra Esad ailesi ile müttefiklerinin İngiltere'de yaklaşık 205,7 milyon dolar varlığa sahip oldukları da iddia edildi.

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