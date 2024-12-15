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İstanbul'da çok sayıda sahte alkol ele geçirildi: 4 kişi gözaltına alındı!

İstanbul'da çok sayıda sahte alkol ele geçirildi: 4 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sahte alkol operasyonunda 48 şişe sahte alkol ve 274 şişe etil alkol ele geçirildi. 4 kişi de gözaltına alındı.

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İstanbul Şişli ve Maltepe'de işyerlerine sahte alkol operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınırken, 48 şişe sahte alkol ve 274 şişe etil alkol ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son zamanlarda artan sahte alkol satışı yaparak insanların can güvenliğini tehlikeye sokan ve kaçakçılık yaparak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik 13 Aralık'ta Şişli ve Maltepe'de operasyon düzenlendi. Şişli'nin Mecidiyeköy ve Duatepe Mahallelerinde bulunan iş yerlerine düzenlenen operasyonda bandrolsüz, kaçak tütün satışı yapıldığı ortaya çıktı.

Ekiplerce 3 iş yerine yapılan operasyonda S.A.(62), E.B.(41) ve T.A.(44) isimli şahıslar gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 13 bin 300 adet boş makaron, 2 bin 883 adet sarılmış tütün, 31 kilo 350 gram kurutulmuş tütün, 40 kilo nargile tütünü, 753 paket bandrolsüz sigara ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.

Ayrıca 14 Aralık'ta polis ekipleri tarafından Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte alkol üretimi yapıldığını tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda ise, E.P. (43) isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise, 48 şişe sahte alkol, 274 şişe etil alkol, çeşitli markalara ait barkot ve ambalaj ele geçirildi. Şüphelilere yönelik yapılan emniyet sorgusunda E.P. isimli şüphelinin 4, S.A.'nın ise 1, adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

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