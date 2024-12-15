Adliyedeki silahlı saldırıda yaralanmıştı! Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu

Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı yaşanmıştı! Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu

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Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırıda 2 jandarma personeli yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada ağır yaralı Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Bursa Adliyesi'nde dün cinayet davasının görüldüğü 6. ağır ceza mahkemesinde silahlı saldırı yaşanmıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 2 jandarma yaralanmıştı.

Acı haber geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaralı Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar'ın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

"Bursa-Osmangazi ilçesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl J.K.lığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin YAŞAR ağır yaralanmıştı.

Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu.

Çok üzgünüz...

Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun."