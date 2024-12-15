Reyhanlı saldırısının faili Cengiz Sertel yakalandı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen ve 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla bağlantılı olduğu belirlenen Cengiz Sertel, güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda yakalandı.

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faili olan Cengiz Sertel, güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Hatay​ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, uzun süredir uluslararası arenada kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi’nde turuncu kategoride yer alan Sertel, yakalandı.

Cengiz Sertel’in, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye taşınmasında etkin bir rol üstlendiği tespit edildi. Hain saldırı​, Cumhuriyet tarihinin en ağır terör eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Terör örgütleriyle bağlantıları araştırılıyor

Sertel’in, terör örgütleriyle bağlantıları ile beraber yurt içindeki diğer eylemlere olası katkıları da ayrıntılı şekilde araştırılıyor.

Yetkililer, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini ve Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağını vurguladı.