Alanyaspor, Gaziantep FK'yı farklı mağlup etti

Süper Lig'in 16. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Alanyaspor, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

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Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşılaştı.

Gain Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-0 Alanyaspor kazandı. Karşılaşmada ev sahibi takımın galibiyet gollerini 54. dakikada Aliti ve 87 ile 90. dakikalarda oyuna ikinci yarıda dahil olan Ui-jo Hwang kaydetti.

ALANYASPOR KÜME DÜŞME HATTINDAN KURTULDU

Bu sonuç ile küme düşme hattından kurtulan Sami Uğurlu'nun öğrencileri, oldukça kritik bir üç puanı cebine koydu ve 17 puana yükseldi. İç sahada aldığı başarılı sonuçları deplasmana taşıyamayan Selçuk İnan'lı Gaziantep FK ise 18 puanda kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK da iç saha müsabakasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Corendon Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 0

Stat: GAİN Park

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Kısal, Samet Çiçek

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy (Dk. 89 Buluthan Bulut), Aliti, Hadergjonaj, Janvier (Dk. 73 Richard), Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 73 Rony Lopes), Augusto (Dk. 83 Hwang), Cordova

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mbakata (Dk. 84 Mirza Cihan), Arda Kızıldağ (Dk. 64 Ertuğrul Ersoy), Viana, Mustafa Eskihellaç, Daubin, Ogün Özçiçek (Dk. 64 Kenan Kodro), Halil Dervişoğlu, Maxim, Lungoyi (Dk. 34 Emre Taşdemir), Okereke

Goller: Dk. 54 Aliti, Dk. 87 ve 90 Hwang (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Lungoyi, Dk. 53 Viana, Dk. 71 Daubin (Gaziantep FK), Dk. 37 Janvier, Dk. 45+3 Aliti (Corendon Alanyaspor)