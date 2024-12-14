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Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi savunmadan 2 kötü haber!

Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi savunmadan 2 kötü haber!

Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'a 2 kötü haber birden geldi. Fırtına'da Serdar Saatçı ve Batagov sakatlandı.

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Zorlu karşılaşma öncesinde Bordo-mavililere iki kötü haber birden geldi.

SERDAR SAATÇI VE BATAGOV SAKATLANDI

A Spor'un haberine göre Trabzonspor'da savunma oyuncular Serdar Saatçı ve Arseniy Batagov sakatlandı.

Haberde Serdar ve Batagov'un son durumu hakkında yarın bordo mavili takım doktorlarının karar vereceği belirtildi.

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