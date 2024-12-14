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Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi savunmadan 2 kötü haber!
Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'a 2 kötü haber birden geldi. Fırtına'da Serdar Saatçı ve Batagov sakatlandı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu karşılaşma öncesinde Bordo-mavililere iki kötü haber birden geldi.
SERDAR SAATÇI VE BATAGOV SAKATLANDI
A Spor'un haberine göre Trabzonspor'da savunma oyuncular Serdar Saatçı ve Arseniy Batagov sakatlandı.
Haberde Serdar ve Batagov'un son durumu hakkında yarın bordo mavili takım doktorlarının karar vereceği belirtildi.