BIST 10.125
DOLAR 34,95
EURO 36,72
ALTIN 2.975,32
HABER /  SPOR

Bundesliga’da kaleciye atılan çakmak maçın uzun süre durmasına neden oldu

Bundesliga’da kaleciye atılan çakmak maçın uzun süre durmasına neden oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Union Berlin-Bochum karşılaşmasında konuk ekibin kalecisi Patrick Drewes’e tribünden çakmak atılmasının ardından maç uzun süre durdu.

Abone ol

Bundesliga’nın 6. haftasında Bochum, Alte Fösterei Stadı’nda Union Berlin’e konuk oldu.

Japon oyuncu Koji Miyoshi’nin 13. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bochum 23. dakikada Ibrahima Sissoko’nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Union Berlin bu gole 33. dakikada cevap verdi ve soyunma odasına 1-1 berabere gidildi.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Bochum’un kalecisi Patrick Drewes’in başına tribünden atılan bir yabancı madde geldi. Drewes yere yığıldıktan sonra sağlık ekibi kalecinin yanına gelerek tedavi etti.

Hakem Martin Petersen iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderirken, kaleci Drewes de sağlık ekibi eşliğinde sahadan ayrıldı.

Karşılaşma 25 dakikadan fazla durduktan sonra takımlar yeniden sahaya çıkarken, Drewes sahaya dönemedi. Oyuncu değiştirme kontejanını daha önce kullanan Bochum'da Drewes’in yerine forvet Philipp Hofmann kalan sürede kaleye geçti.

Karşılaşmanın yeniden başlamasının ardından Berlin forması giyen futbolcular, Bochumlu oyunculardan gelen topa hamle yapmadı ve oldukları yerde bekledi. Hakem daha sonra mücadelenin bitiş düdüğünü çaldı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Bochum sonuca itiraz edecek

Bochum’un üst yöneticisi Ilja Kaenzig, maçın sonucuna 16 Aralık Pazartesi günü itiraz edeceklerini belirterek, “Bize göre hakem maçı tatil etmeliydi, ancak yapmadı” diye konuştu.

Union Berlin kulübünden yapılan açıklamada ise çakmak atan taraftarın tespit edildiği ve polise teslim edildiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esad sonrası ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esad sonrası ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Real Madrid Rayo Vallecano maçında 6 gol atıldı Arda Güler 2 asist yaptı
Real Madrid Rayo Vallecano maçında 6 gol atıldı Arda Güler 2 asist yaptı
Lübnanlı Dürzi lider Canbolat'tan HTŞ lideri Şara'ya tebrik telefonu
Lübnanlı Dürzi lider Canbolat'tan HTŞ lideri Şara'ya tebrik telefonu
Esad rejiminin çökmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Esad rejiminin çökmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
HTŞ lideri Colani'den İsrail mesajı: Argümanları artık dayanaksız
HTŞ lideri Colani'den İsrail mesajı: Argümanları artık dayanaksız
Bakan Işıkhan'dan kritik asgari ücret açıklaması!
Bakan Işıkhan'dan kritik asgari ücret açıklaması!
Alanyaspor, Gaziantep FK'yı farklı mağlup etti
Alanyaspor, Gaziantep FK'yı farklı mağlup etti
Gazze'deki hükümet: İsrail'in Deyr el-Belah Belediye Başkanını öldürmesi savaş suçudur
Gazze'deki hükümet: İsrail'in Deyr el-Belah Belediye Başkanını öldürmesi savaş suçudur
İsrail'in 435 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 930'a yükseldi
İsrail'in 435 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 930'a yükseldi
Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi savunmadan 2 kötü haber!
Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi savunmadan 2 kötü haber!
AK Parti İl Başkanlığına molotoflu saldırı yapıldı
AK Parti İl Başkanlığına molotoflu saldırı yapıldı
Güney Ege için fırtına uyarısı yapıldı
Güney Ege için fırtına uyarısı yapıldı