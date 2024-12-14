Bakan Işıkhan'dan kritik asgari ücret açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücretin dengeli beilrlenmesi için azami gayret gösteriyoruz" dedi. Bakan Işıkhan, belediyelerin toplam prim borcunu da açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği 2025 yılı asgari ücret zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

'ASGARİ ÜCRETİN DENGELİ BELİRLENMESİ İÇİN AZAMİ GAYRET GÖSTERİYORUZ'

Asgari ücretin dengeli beilrlenmesi için azami gayret gösteriyoruz. İşçilerimizin gelirini artırma amacıyla başlattığımız, Asgari Ücret Desteğini gerektiği noktada güçlendirdik. 2024 yılı itibarıyla bu desteği aylık, 700 liraya çıkardık. Yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine; toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladık.

İş gücümüz son 1 yılda 1 milyon 232 bin artış göstererek 36,1 milyon seviyesine ulaşmıştır. İstihdamımız aynı dönemde 1 milyon 31 bin artarak 33 milyon kişiye yükselmiştir.

Kayıt dışı istihdam oranı 2022’de yüzde 52 iken 2024 yüzde 27,75’e inmiştir.

BELEDİYELERİN TOPLAM BORCU 160 MİLYARA ULAŞTI

Bu yılın ilk aylarında açıkladığımda; Belediyelerin toplam 96 milyar liralık prim borcu vardı. bugünkü Belediyelerin prim borcu, yaklaşık 160 milyara yükselmiştir.

SGK’nın, 2024’ün ilk dokuz ayındaki prim geliri ise; 2 trilyon 15 milyar liradır. Bakınız, süresinde ödenmeyip icraya intikal ettirilmek suretiyle çoğunluğu özel sektör işverenlerinden olmak üzere 11 aylık sürede yaklaşık 46.6 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik. Bu tahsilatın 11 milyar 750 milyonluk kısmı belediye prim borçlarıdır.