Lübnanlı Dürzi lider Canbolat'tan HTŞ lideri Şara'ya tebrik telefonu

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara'yı (Ebu Muhammed el-Culani) Esed rejiminin devrilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı Canbolat, Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde, Şara'yı ve Suriye halkını baskıcı rejime karşı kazandıkları zafer ve 54 yıllık zulmün ardından özgürlüklerini elde etmelerinden dolayı kutladı.

Şara ve Canbolat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılık ve ülkeyi bölmeyi amaçlayan her türlü planı reddetme konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Yeni ve kapsayıcı bir Suriye inşa etmek için çalışmanın önemini ele alan Şara ve Canbolat, yakın zamanda Şam'da bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Şara, Canbolat ailesinin Suriye rejiminin zulmünün bedelini ağır ödediğini belirterek, Velid Canbolat'ın babası ve İlerlemeci Sosyalist Partisi kurucusu Kemal Canbolat suikastına işaret etti.

HTŞ lideri Şara, Kemal Canbolat'ın daima Suriye halkının devriminin destekçisi olduğunu belirtti.

Kemal Canbolat 16 Mart 1977'de kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişi tarafından arabasında vurularak öldürülmüştü.

Velid Canbolat, 2015'te Birleşmiş Milletler Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nde verdiği ifadede, babasının suikastının arkasında Suriye rejiminin olduğunu söylemişti.

⁠Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.