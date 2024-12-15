Esad rejiminin çökmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Esad rejiminin çöküşünün ardından Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısının 240'dan bin 847'ye yükseldiğini duyurdu..

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Suriye'de 2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta dengeler değişti. 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Muhalifler karşısında Baas rejiminin düşüşünü izleyen Esad, ülkesinden kaçarak Rusya'da sığınmacı oldu.

Beşar Esad'ın ülkesini terk etmesinin ardından Suriyeliler ve muhalif gruplar kutlamalar yapmaya devam ederken bir yandan da mülteci Suriyeliler ülkesine dönmek için harekete geçti.

Yaklaşık bir haftadır süren geçişlerde Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, ülkelerine dönmek için sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor..

Konuyla ilgili bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

REJİMİN ÇÖKMESİNİN ARDINDAN 1847 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıklayan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

Suriye'de Esad rejiminin çöktüğü 8 Aralık'ta 240 idi. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından bu sayı bin 847'ye yükseldi.