Günlerdir entübeydi! Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut'tan acı haber geldi

Ankaralı Turgut olarak bilinen şarkıcı Turgut Karataş bir süredir kanserle mücadele devam ediyordu. Yoğun bakımda olan şarkıcı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti. Acı haberi Mamak Belediye Başkanı duyurdu.

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Kanserle mücadele eden ve günlerdir entübe olan Ankara Turgut, hayatını kaybetti. Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, geçtiğimiz günlerde paylaştığı mesajda babasının sağlık durumunun kötüye gittiğini söylemişti. Acı haber günler sonra geldi...

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin yapmış olduğu paylaşım ile Ankaralı Turgut'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şahin "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Öldü haberleri çıkmıştı

Türk müziğinin önemli isimlerinden Ankaralı Turgut, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Şarkıcının sağlık durumunun kötüye gitmesi ve entübe edilmesinin ardından, sosyal medyada "Ankaralı Turgut öldü" şeklinde hızla yayılan haberler, sevenlerini endişelendirmişti.

Ankaralı Turgut'un hastalığı

Uzun yıllar KOAH ile mücadele eden Ankaralı Turgut tam bu hastalıktan kurtulurken akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi sürecinde maddi sorunlar yaşamaya başlayan Ankaralı Turgut için Mamak Belediyesi yardım gecesi düzenlemiş ve tedavisi için para toplanmıştı.