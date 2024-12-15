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CHP PM, Suriye gündemiyle toplanacak

CHP PM, Suriye gündemiyle toplanacak

CHP Parti Meclisi (PM), 17 Aralık Salı günü Suriye’deki gelişmeleri ele almak üzere özel gündemle toplanacak.

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Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) 8 Aralık’ta Şam’a girerek Beşar Esad yönetimini devirmesiyle Suriye’de hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Bu gelişmenin ardından CHP, Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde Dış Politika ve Milli Güvenlik Danışma Kurulları’nı topladı ve konuya ilişkin bir yol haritası belirlemeye yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Takiben TBMM’de düzenlenen kapalı bir toplantıda, milletvekillerinin bir kısmına Suriye’deki son durum hakkında bilgi verildi.

CHP Parti Meclisi (PM), 17 Aralık Salı günü saat 13.30’da Suriye konusunu özel gündemle ele almak üzere toplanacak. “Uluslararası Gelişmeler Işığında Dış Politika” başlıklı toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık edecek. Toplantıda, PM üyelerine Suriye’deki son durumla ilgili bilgi verilecek. Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bu kapsamda birer sunum gerçekleştirecek.

Ayrıca haftalık rutin MYK toplantısı da aynı gün yapılacak. Hafta içinde milletvekillerinin kalan kısmının ikinci bir kapalı grup toplantısıyla Suriye gündemli bir araya gelmesi de bekleniyor.

CHP
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