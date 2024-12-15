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Garanti BBVA'dan esnafa özel 50 bin liraya varan faizsiz nakit fırsatı

Garanti BBVA'dan esnafa özel 50 bin liraya varan faizsiz nakit fırsatı

Garanti BBVA, Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olan esnaf için yüzde 0 faiz avantajıyla 50 bin liraya kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans fırsatı sunuyor.

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Garanti BBVA, Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olan esnaf için yüzde 0 faiz avantajıyla 50 bin liraya kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, 25 bin liraya kadar faizsiz kredi ve 25 bin liraya kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneklerinden yararlanılabiliyor.

Böylece esnaf mobil bankacılık üzerinden finansman ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Banka, sunduğu bu fırsatlarla esnaf müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı ve iş süreçlerine destek olmayı hedefliyor.

Yaklaşık 3 yıl önce devreye giren ve bankanın da öncülerinden olduğu uzaktan müşteri olma süreciyle beraber, başvuru süreçleri uçtan uca dijitalleştirerek müşteriler için bankacılık daha kolay ve hızlı hale geldi.

Bu sayede müşteriler birçok ürün ve hizmetten de kısa sürede yararlanma fırsatına sahip oluyor.

Bankacılık hizmeti almak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirdikten sonra 'Müşterimiz Olun' adımlarını tamamlayarak, banka hesabı açabiliyor.

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