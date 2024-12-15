Asgari ücret zammı için gözler 2. toplantıda! Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Milyonlarca çalışan ve işveren ilgilendiren asgari ücret toplantısından çıkacak kararı bekliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. İlk toplantıda bir rakam açıklanmazken gözler ikinci toplantıya çevrildi. Peki, asgari ücrette 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

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Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç resmi olarak başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil etti.

İlk toplantı yapıldı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bakan Işıkhan'ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek, hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." dedi.



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinen oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk kez bir araya geldi.

İlk toplantıda rakam konuşulmazken, ikinci toplantının tarihi 16 Aralık Pazartesi olarak belirlendi.

2025 Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu.

Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor.

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

Asgari ücrete zam olasılıkları:

Yüzde 30 olursa 22 bin 100 lira,

Yüzde 35 olursa 23 bin lira,

Yüzde 40 olursa 23 bin 800 lira,

Geçen seneki gibi yüzde 49 - 50 oranında bir artış olursa 25 bin 500 lira olur.