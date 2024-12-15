Hadi Özışık tane tane anlattı! Namazdan bihaber Özgür Özel'e 'şükür namazı' şoku!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da, Suriye ziyareti kapsamında Şam'a gidip namaz kılmıştı. İbrahim Kalın'ın Şam'da namaz kılmasına CHP'den gelen tepkiler ile ilgili İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV'de değerlendirmelerde bulundu.

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Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sonucu başkent Şam'ın da ele geçirilmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi çökmüştü. Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın edip ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyor.

Hadi Özışık, İbrahim Kalın'ın Şam'da namaz kıldığı fotoğrafı değerlendirerek, bunun Türkiye'nin Suriye’deki operasyonlarını temsil ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Emevi Camii’nde namaz kılacağız” açıklamasını hatırlattığını söyledi. Özışık, CHP’den gelen eleştirilere karşılık, bu namazın bir "şükür namazı" olduğunu vurguladı.