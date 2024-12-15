Güney Kore'nin geçici lideri: ABD ittifakının korunması için çalışılacak

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkıyönetim ilanı sonrası görevden uzaklaştırılmasının ardından, Başbakan Han Duck-soo, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, "Güney Kore-ABD ittifakını korumak ve geliştirmek için çalışacağız" mesajını verdi.

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Güney Kore’de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan etmesinin ardından yaşanan siyasi gerilimler, parlamentonun azil kararıyla yeni bir boyut kazandı. Devlet Başkanlığı’na vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ittifakın süreceği mesajını verdi.

Güney Kore ajansı Yonhap’ın haberine göre, Başbakan Han Duck-soo, ABD Başkanı Joe Biden ile 16 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Güney Kore’nin diplomasi ve güvenlik politikalarını kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini belirten Han, “Hükümetimiz, Güney Kore-ABD ittifakının korunması ve geliştirilmesi için tereddütsüz çalışacaktır” dedi.

Han, Kuzey Kore’nin artan nükleer tehditlerine ve Pyongyang-Moskova arasındaki işbirliğine dikkat çekerek, Güney Kore-ABD savunma işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden ise Güney Kore demokrasisine olan güvenini ifade ederek, “ABD’nin Güney Kore ile ittifakına bağlılığı değişmemiştir. Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı bir televizyon konuşmasında, “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığını” öne sürerek sıkıyönetim ilan etti. Yoon, bu kararın Kuzey Kore yanlısı grupları ortadan kaldırmayı ve anayasal düzeni korumayı amaçladığını savundu.

Ancak bu karar, muhalefet ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Savunma Bakanlığı, sıkıyönetim ilanının ardından orduyu teyakkuzda olmaya çağırırken, “sıkıyönetim birlikleri” olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis’e girdiği bildirildi.

Ulusal Meclis’te yapılan acil oturumda, sıkıyönetimin kaldırılmasına ilişkin önerge 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Meclis Başkanlığı, yapılan oylamanın ardından sıkıyönetimin “hükümsüz” hale geldiğini açıkladı.



Bu gelişme üzerine Yoon, Bakanlar Kurulu’nu toplayarak sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu. Ancak bu adım, siyasi gerilimi sona erdirmeye yetmedi.