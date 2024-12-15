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Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Ferdi Tayfur, yaşadığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

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Adaköy Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki evinde rahatsızlanan 79 yaşındaki Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edildi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Yapılan ilk tetkiklerin ardından Tayfur, ambulansla Muğla'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

Akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konuldu

İlk etapta akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulan sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hastaneye gelerek sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

15 gan önce beyin damarına stent takılmış

Ferdi Tayfur'un 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtildi.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

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