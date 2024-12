Rusya ile uçak düşürme krizi nasıl çözüldü! Erdoğan iki şey söyledi Cavit Çağlar açıkladı

2015 yılında bir Rus savaş uçağının Türkiye tarafından vurulmasıyla başlayan gerilimin sona ermesinde arabulucu olan eski bakan Cavit Çağlar, krizin nasıl çözüldüğünü anlattı. Çağlar, “Cumhurbaşkanımız iki şey dedi; özür dilemem, tazminat vermem. Karşı tarafın da mutlu olacağı söylemi bulmanız lazım, biz bulduk." dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Zeynep Bilgehan, Rusya ile uçak düşürme krizinde arabulucu olan eski bakanlardan Cavit Çağlar ile kapsamlı bir röportaj yaptı.

Bilgenan, Çağlar'ın dikkat çeken açıklamalarını yazısına taşıdı.

“Taviz vermem ama çözüm odaklıyımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız yetkiyi verdiğinde iki şey dedi; özür dilemem, tazminat vermem. Karşı tarafın da mutlu olacağı söylemi bulmanız lazım. Biz onu bulduk. Araya 25 yıllık eski dostumuz Dağıstan Cumhurbaşkanı girdi. Her şeyin yenisi, dostun eskisi makbuldür! Demirel’den aldığım ders vardır; barışmasını bilmeyenler kavga etmesin.”

ESAD’IN BAŞINA GELECEKLER BELLİYDİ

“Esad, Öcalan’ın Suriye’de olduğunu inkâr edince Demirel cebinden Öcalan’ın bulunduğu evin adresini ve telefon numarasını çıkarmıştı. Poker yüzlü biriydi baba Esad. Aradan yıllar geçti. Oğul Esad’ın da bu işi götüremediğini görüyorum. Dengeleri iyi kursaydı başına bunlar gelmezdi. Mühim olan bize sıkıntı gelmemesi. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin zarar görmemesi için bütün tedbirleri alacaktır.” Bu sözlerin üstünden birkaç gün geçtikten sonra Esad’ın ülkeyi terk ettiği haberi geldi…"

TRUMP TİCARET ADAMI

“İsrail’e ‘Artık dur’ deme zaman geldi. Amerika müdahale etmeli. Bir de Ukrayna savaşının artık bitirilmesi lazım. Trump ve Putin’in anlaşıp bu sorunu çözeceğine inanıyorum. Trump ticaret adamı. Her şeye ekonomik bakacaktır. İlk altı ayından sonra dünyanın nereye gideceğini görürüz. NATO üyesi olarak Amerika’yla hiçbir zaman bozuşamazsınız. Rusya da komşumuz, ticaret yapıyoruz. Onunla ilişkileri ayrı tutacaksınız.”

DEMİREL'DEN SONRA DEVAM ETSEYDİM MERKEZ SAĞ DEVAM EDERDİ

“Değildir, şu an da beşli koalisyon var. Biz iyi yönettik. Geçen hafta yapılan ‘Demirel’in 100. Doğumgünü’ toplantısına iki bin kişi geldi! Halk bizden memnundu, bizi özlemiş” diye yanıtlıyor: “Ana konularda anlaşılmıştı. Erdal Bey, ‘Siz yıllarca devleti yönettiniz, bu işleri iyi biliyorsunuz, nasıl istiyorsanız öyle yapalım’ dedi. Onlar da biz de özveride bulunduk. Bu özveri lafta değildi. Her şeyi paylaşırdık. Örneğin MİT’ten gelen her bilgi Erdal Bey’e de giderdi. Tek parti gibi hareket ettik. Turgut Bey vefat etmeseydi koalisyon bozulmazdı. Merkez sağın bu hale gelmesi bizim suçumuz. Demirel’den sonra ben devam etseydim merkez sağ devam ederdi.”