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Aziz Yıldırım'dan taraftara çağrı geriden gelip şampiyon oldukları 2 sezonu hatırlattı

Aziz Yıldırım'dan taraftara çağrı geriden gelip şampiyon oldukları 2 sezonu hatırlattı

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildiği karşılaşmada sarı lacivertli taraftarlar, yönetimi istifaya çağırıp "Aziz Yıldırım" tezahüratları yaptı. Gündemdeki Aziz Yıldırım açıklama yaparak taraftarlardan yeni yönetime destek olmalarını istedi.

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Fenerbahçe'de Trendyol Süper lig ve UEFA Avrupa Ligi maçlarında alınan kötü sonuçlar moralleri bozdu. Oynanan kötü oyun taraftarın tepkisini çekerken, son Atletico maçında tribünlerden yönetime öfke vardı.

Ali Koç'a istifa çağrılarının yapılması ve Aziz Yıldırım tezahüratlarının tribünlerde yankılanması çok konuşuldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu yaz başkanlık seçimlerinde rakibi olan Yıldırım, yeniden gündeme gelince açıklama yaptı.

Yıldırım, son dönemde kulüpte yaşanan kaotik sürecin ardından açıklama yaparak camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Beraberlik çağrısı yaptı

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde futbol takımımızın aldığı olumsuz sonuçların ardından, bir takım platformlarda ismimin kullanıldığına üzülerek şahit olmaktayım.

Öncelikle belirtmeliyim ki, futbol takımımızın şu sıralar sergilemiş olduğu performans, her taraftarımız gibi beni de mutsuz etmektedir. Ancak camiamızın kesinlikle unutmaması gereken husus, henüz hiçbir şey için geç olmadığıdır. Geçmiş dönemlerde, örneğin 2003-2004 sezonunda futbol takımımız, en yakın rakibinin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk iddiasından uzaklaşmıştı. Ancak o günlerde camiamızın birlik ve beraberliğini korumasıyla hep birlikte şampiyonluğa ulaşmıştık. 

Şanlı tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 sezonunda da yine 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk ve sonrasında 3 Temmuz Kumpası’nı yaşadık. 

Bu yıl, futbol takımımız o günkü durumdan daha kötü durumda değildir. Puan farkı, o günkünden daha fazla değildir. Fenerbahçe’nin geçmişi, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir çok başarı hikayesiyle doludur. Çünkü Fenerbahçe pes etmez. 

Bugün, o gündür. Bugün birlik olma, tüm gücümüzle takımımıza destek verme, enerjimizin tamamını bu yolda harcama günüdür.

Başarıyı övmek kadar başarısızlığı eleştirmenin de her Fenerbahçelinin hakkı olduğuna inanıyor ve eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Fakat, Fenerbahçe’yi henüz 15. haftada kulüp iç siyasetine malzeme kılmayı bir Fenerbahçeli olarak uygun bulmuyorum. Bu çerçevede, adımın kulüp içi siyaset mülahazaları içerisinde yer almasından üzüntü duyuyorum.

Fenerbahçe’nin bugün seçilmiş bir başkanı ve yönetimi vardır ve hiç şüphesiz ki tüm iyi niyetleriyle mesailerini, takımımız için harcamaktadırlar.

Bize, dünyanın en eşsiz camiası olan Fenerbahçelilere düşen görev, kulübümüze destek olmak, takımımızın şampiyonluk mücadelesine zarar verebilecek her türlü davranış biçiminden uzak durmaktır. 

Ben ve ailem böyle düşünüyor, böyle yaşıyoruz. Değerli Fenerbahçeli kardeşlerimden ricam da benimle bu duygu ve tutumu paylaşmaları olacaktır.

Bugün oynayacağımız İstanbul Başakşehir karşılaşmasının, şampiyonluğumuza giden yolda bir dönüm noktası olmasını ümit ediyorum. Yaşı küçük kalbi büyük Fenerbahçeli kızım Yaz da bu maçta seremonide olacak. Galibiyetimizin, onun heyecanını mutlulukla taçlandırmasını temenni ediyor, takımımıza kalan tüm maçlarında başarılar diliyorum."

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