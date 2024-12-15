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Koyunları otlatmaya çıkan çoban koyboldu ekipler harekete geçti

Koyunları otlatmaya çıkan çoban koyboldu ekipler harekete geçti

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kaybolan çoban için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

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Mardin'in Dargeçit ilçesinin Ulaş köyünden sabah saatlerinde çoban arkadaşıyla küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkaran Muhsin Gök (26) Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Damlabaşı köyü kırsalında kayboldu.

Gök'ten haber alamayan arkadaşı, durumu ailesine ve jandarmaya bildirdi.

Bölgede başlatılan arama çalışmasında Gök'ün bastonu ve kıyafetleri Dicle Nehri'nin kenarında bulundu.

Çobanın suda boğulduğu ihtimali üzerine AFAD'dan destek istendi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ile Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri nehirde arama çalışması başlattı.

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