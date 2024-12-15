CHP'li Mamak Belediyesi barınağında aç bırakılan köpekler birbirini parçaladı!

CHP'li Ankara Mamak Belediyesi'nin sorumluluğundaki hayvan barınağında kan donduran bir olay yaşandı. Aç bırakılan köpekler birbirini parçaladı. Pek çok köpek kanlar içinde bulunurken, tepki için barınağa giden hayvan severler köpekleri dışarı bıraktı. Ankara Valiliğince de konu ile sorumlular hakkında tahkikat başlatıldı.

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Ankara'nın Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi'nde, CHP'li Mamak Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan Kutludüğün Hayvan Barınağı'nda, aç bırakılan köpeklerin birbirlerini parçaladığı iddia edildi.

İddialar üzerine tepki göstermek için barınağa gelen, Hayvanseverler başıboş sokak köpeklerini tek tek içeriden çıkararak sokağa bıraktı.

Olay yerine gelen Mamak Belediyesi avukatları, kalabalıktan bir grupla inceleme yapmak üzere barınağa girdi.

İncelemenin devam ettiği bildirilen barınak etrafında güvenlik güçlerinin de tedbir amaçlı bekletildiği öğrenildi.

Ankara Valiliği de konuya ilişkin, "Mamak Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağı ile alakalı sosyal medyada yer alan haberler üzerine il jandarma Komutanlığımız birimleri tarafından konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkikata başlanmış olup titizlikle sürdürülmektedir." açıklamasında bulundu.

Mamak Belediyesinden açıklama

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de yazılı açıklamasında, Kutludüğün Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi’nde yaşanan durum karşısında büyük bir üzüntü ve endişe duyduğunu bildirdi.

Şahin, "Bir hayvansever olarak bu görüntülerden derin bir üzüntü yaşadım ve hemen tahkikat başlattım. Bu süreçte, görev ihmalinde bulunan, art niyetli hareket eden veteriner hekimler veya barınak çalışanlarının görevden alınacağını bilmenizi isterim." ifadesini kullandı.

Öte yandan soğuk havaya rağmen, hayvanseverlerin barınak önündeki bekleyişleri devam ediyor. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, barınakta yaşananlara tepki gösteren hayvanseverler, olayın titizlikle incelenmesini ve sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Barınak önünde bekleyen Çetin Erdan, olayın vahametine dikkati çekerek, "İçeride hayvanların birbirini parçaladıklarını, aç kaldıklarını öğrendik. Hayvanların yaşam alanlarının böyle olmaması gerekir, bunu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise barınakta çok sayıda hayvanın öldüğüne ilişkin görüntüler gördüğünü ileri sürerek, "İçeride durum fecaat. Çok aç hayvanlar gördük." ifadelerini kullandı.