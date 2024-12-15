Atakaş Hatayspor ile Göztepe puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

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Atakaş Hatayspor ile Göztepe maçı 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Göztepe puanını 25'e yükseltip maç fazlasıyla Beşiktaş'la puanını eşitlerken, Hatayspor ise 9 puanla 18.sırada yer alıyor.

5. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Victor Hugo'nun kaleci Erce Kardeşler'i çalımlayıp dar açıdan şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

6. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Victor Hugo'nun şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi. Pozisyonda Calvo'nun topa eliyle müdahale edip etmediğinin belirlenmesi için maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'a gitti.

12. dakikada Göztepe öne geçti. VAR incelemesinin ardından Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Romulo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

21. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

30. dakikada Fernandes'in düşürülmesiyle Hatayspor serbest vuruş kazandı. Rui Pedro'nun kullandığı serbest atışta top, Victor Hugo'dan döndü. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, ilk anda penaltı noktasını gösterdi.

VAR hakemi, 32. dakikada pozisyonu incelemesi için Atilla Karaoğlan'ı çağırdı. VAR'da pozisyonu inceleyen Karaoğlan, penaltı kararını iptal etti.

45. dakikada Rivas'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar'ın sert şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı önledi. Savunma topu uzaklaştırdı.

45+7. dakikada Romulo'nun altıpas içerisine ortasında Victor Hugo meşin yuvarlağı kafayla kaleye doğru gönderdi. Kaleci Erce Kardeşler, topu ayaklarıyla çizgiden çıkardı.

47. dakikada Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar'ın sert vuruşunda, kaleci Lis meşin yuvarlığı kornere çeldi.

52. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Rivas'ın altıpas içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Aboubakar, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

75. dakikada Rui Pedro'nun savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Aboubakar, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Lis'i geçmeye çalışan Aboubakar açısını kaybedince Fernandes'e topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

77. dakikada Dennis'in pasında topla buluşan Matsuki'nin ceza sahası içerisinden sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Stat: Mersin

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Ogün Kamacı

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz (Dk. 77 Bamgboye), Calvo, Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Rivas (Dk. 80 Cengiz Demir), Fernandes (Dk. 90+2 Strandberg), Aboubakar

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş (Dk. 67 Koray Günter), Heliton, Victor Hugo (Dk. 86 Doğan Erdoğan), Juan (Dk. 76 Matsuki), Dennis (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Bokele, Nazım Sangare (Dk. 86 Nielsen), Djalma Silva, Miroshi, Romulo

Goller: Dk. 12 Romulo (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 52 Aboubakar (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Taha Altıkardeş, Dk. 45+6 Dennis, Dk. 62 Romulo (Göztepe), Dk. 60 Calvo (Atakaş Hatayspor)