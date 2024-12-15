Fenerbahçe, Başakşehir engelini 3 golle aştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertlilerde Dzeko ve En-Nesyri galibiyetin mimarı olurken, maçta üç sakatlık ve Başakşehir'den Ousseynou Ba'nın kırmızı kart görmesi dikkat çekti.

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaştı.

Sarı lacivertliler zorlu müsabakayı 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kanarya'nın galibiyet golleri 41. dakikada Edin Dzeko ve 74 ile 90. dakikalarda En-Nesyri'den geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 59. dakikada Krzysztof Piatek kaydetti. Öte yandan konuk ekipte Ousseynou Ba 45+1. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de, Başakşehir karşısında 3 futbolcu sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Kanarya'da; Livakovic, Oğuz Aydın ve Becao sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanan Fenerbahçe, Becao'nun oyundan çıkması sonrası karşılaşmayı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 35 yaptı ve 2. sırada yer aldı. Başakşehir ise 22 puanla 7. sırada kaldı.

Fenerbahçe - Başakşehir maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

90'Dzeko ceza sahasının sağından içeri ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

90'Maçın sonunda 7 dakika daha oynanacak.

90'GOL! En-Nesyri skoru 3-1 yaptı. Kostic'in kullandığı köşe vuruşunda En Nesyri bir kez daha kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

74'GOL! En-Nesyri, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Tadic sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası üzerinden En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

59'GOL! Piatek, Başakşehir'e beraberliği getiren golü attı. Araya atılan pasta ceza sahasının sağında topla buluşan Piatek kaleyi düşündü. Piatek'in dar açıdan yaptığı dokunuşta top ağlarla buluştu.

48'Ceza yayının sağında topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda top üstten auta gitti.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

İlk yarının son düdüğü geldi. Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 öne kapattı.

45'Başakşehir'de Ousseynou Ba, Dzeko'ya kafa atınca, maçında Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

42'GOL! Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun attığı nefis golle 1-0 öne geçti! Szymanski'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Dzeko topu bekletmeden, ayak içiyle kalecinin uzanamayacağı köşeye gönderdi.

38'Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı! Çağlar Söyüncü'nün ceza alanı içinde etkili kafa vuruşunda kaleci Deniz topu son anda kornere çeldi.

27'DİREK! Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye nefis bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Deniz'in bakışları arasında direğe çarparak auta gitti.

6'Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Dzeko, Osayi'nin pasında ceza yayı üzerinden vuruşunu yaptı. Kaleci Deniz topu güçlükle kornere çeldi.

22'Fenerbahçe'de Kostic'in sol kanattan ortasında Dzeko ön direkte dokunuşunu yaptı, savunmaya da çarpan top uzak direği sıyırarak kornere çıktı.

15'Fenerbahçe'de Fred sağ çaprazdan ceza alanı içine sokuldu. Fred'in kale önüne çevirdiği topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

9'Fenerbahçe'de Kostic'in ceza alanı içine etkili ortasında Başakşehir savunması güçlükle topu uzaklaştırdı.

4'Başakşehir'de genç kaleci Deniz'in uzaklaştırdığı top kısa düştü. Amrabat, Deniz kalesine geçmeden topu kaleye yollamak istedi ancak meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

2'Başakşehir'de Miguel Crespo topu Fenerbahçe ağlarına yolladı ancak öncesinde kalkan ofsayt bayrağı var. Gol geçerli sayılmadı.

1'Kadıköy'de ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

Fenerbahçe - Başakşehir ilk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dzeko

RAMS Başakşehir: Deniz, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek