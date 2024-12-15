2 ilimizde eğitime kar engeli! Tatil edildi...

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Artvin ve Rize'nin bazı ilçelerinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle 16 Aralık'ta eğitime 1 gün ara verildi.

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından çok sayıda bölge ve ilde kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve kar yağışı etkili oldu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Şavşat Kaymakamlığı'ndan tapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Rize'de de bir ilçede okullar tatil

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16.12.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."