Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası, faizleri yüzde 0,25 indirdi. Mevduat faiz oranını beklendiği gibi 25 baz puan indirilerek yüzde 3'e çekilirken refinansman faiz oranı yüzde 3,15'e indi. Marjinal faiz oranı da yüzde 3.40'a indi.Abone ol
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faizleri yüzde 0,25 indirdi. Mevduat faiz oranını beklendiği gibi 25 baz puan indirerek yüzde 3'e çekti. refinansman faiz oranı yüzde 3,15'e indi. Marjinal faiz oranı da yüzde 3.40'a indi.
ECB'den yapılan açıklamada dezenflasyonist sürecin rayında ilerlediği belirtildi. Banka, verilere bağlı yaklaşımın devam edeceğini söyledi. Banka "Çekirdek enflasyona ilişkin ölçümlerin çoğu enflasyonun Yönetim Konseyi'nin yüzde 2 olan orta vadeli hedefi civarına oturacağına işaret ediyor." açıklamasında bulundu.
Avrupa Merkez Bankası, beklentilerde de değişikliğe gitti. 2025 ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e indirdi. Enflasyon tahminini ise yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirdi.