İş insanı Avukat Kenan Tekdağ’a Onursal Başkanlık Beratı takdim edildi

İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu Başkanı Vefa Kızılaslan, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'ı ziyaret Ederek, federasyona katkılarından dolayı kendisine Onursal Başkanlık beratı takdim etti.

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İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu Başkanı Vefa Kızılaslan, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ı ziyaret Ederek, federasyona katkılarından dolayı kendisine Onursal Başkanlık beratı takdim etti.

İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu’na bağlı 22 dernek ve başkanları, delegeler de ziyarette bulundular. Federasyon Başkanı Vefa Kızılaslan, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’a, hem Ağrı ilimizehem de federasyona verdiği katkı ve destekler nedeniyle Onursal Başkanlık beratı takdim etti. Ziyaret sırasında, federasyonun faaliyetleri ve yeni projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin konuşan İstanbul Ağrı Dernekler Federasyonu Başkanı Vefa Kızılaslan, “Kenan Tekdağ’a onursal başkanlık tevcih ettik. Kendisini onursal başkanımız olarak görmek üzere burada ciddi bir hemşehri topluluğu ile ziyarette bulunduk. Kayıtlı derneklerimizle beraber hem sosyal yardımlaşma hem dayanışma hem de hemşehrilerimizi hayatımızın bütün alanlarında desteklemek için ciddi çalışmalarımız var. Kenan Tekdağ ile çeşitli istişarelerimiz oldu, geleceğe yönelik birlikte yapabileceğimiz projelerle alakalı kendisinin kıymetli görüşleri oldu.” dedi.

Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ da federasyon üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti. Ağrılı olmanın ortak paydasının onları bir araya getirdiğini ifade eden Tekdağ, “Onların çok değerli yardım ve dayanışma faaliyetleri var. Vefa başkanın başkanlığında yönetimi oluşturan dernek temsilcilerine ziyaretleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Ben de hemşerilerime, onların yaptığı yardıma çorbada tuz hesabı elimden geldiğince katkıda bulunacağım.” dedi.

Kenan Tekdağ Kimdir?

Mehmet Kenan Tekdağ, 1956 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde doğdu.

1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Tekdağ, bir süre Cumhuriyet Savcısı olarak çalıştıktan sonra 1984’te serbest avukatlık yapmaya başladı.

Meslek hayatında 35 yıldan fazla tecrübesi bulunan Tekdağ, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanında Ciner Grubu Hukuk Başmüşavirliği görevini de yürütmektedir.