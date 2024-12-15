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Almanya'dan Esed rejimi destekçilerine uyarı: Almanya'ya gelmeyin

Almanya'dan Esed rejimi destekçilerine uyarı: Almanya'ya gelmeyin

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Esed rejimi destekçilerinin Almanya'ya geçmeleri halinde savaş suçlarından yargılanacaklarını açıkladı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Almanya’nın sınır kontrollerini sıkılaştırdığını belirterek, rejim suçlularının Almanya'da adaletle yüzleşeceğini vurguladı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de çöken Esed rejiminin savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine karışan destekçilerinin Almanya'ya geçmeleri durumunda tutuklanıp yargılanacaklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Baerbock, haftalık Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Alman makamlarının, Esed rejimi ajanlarının Almanya'ya sığınmasına izin vermeyeceğini ifade ederek, "Eğer Esed'in işkencecilerinden herhangi biri şu anda Almanya'ya kaçmayı düşünüyorsa, sadece açıkça söyleyebilirim. Rejimin tüm uşaklarından işledikleri korkunç suçlar için yasaların tüm gücüyle hesap soracağız." dedi.

Baerbock ayrıca uluslararası güvenlik makamları ve istihbarat servislerinin şu anda mümkün olduğunca yakın bir şekilde birlikte çalışmasının önemli olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Almanya'nın daha sıkı sınır kontrolleri yaptığının altını çizerek, "Son derece tetikteyiz. Eğer Esed'in terör rejiminin uşakları Almanya'ya kaçmaya çalışırlarsa, bilmeliler ki işledikleri suçları Almanya kadar sert bir şekilde takip eden başka bir ülke yok. Bu, onları denemeye cesaret etmekten caydırmalıdır." ifadesini kullandı.

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