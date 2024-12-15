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İsrail'in yeni işgal planı onaylandı! Yeni hedef...

İsrail'in yeni işgal planı onaylandı! Yeni hedef...

İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yasadışı nüfusu iki katına çıkarmayı hedefleyen "demografik büyüme" planını onayladı. Başbakan Netanyahu, Golan'ın güçlenmesinin İsrail için kritik olduğunu belirterek bu projeye 40 milyon şekel bütçe ayrıldığını açıkladı.

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Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve beraberindeki silahlı muhalif grupların 61 yıllık Esed rejimini devirmesinin ardından Golan Tepeleri ve 3 köyü işgal eden İsrail'den skandal bir hamle daha geldi.

İsrail Suriye'yi işgal planını onayladı

İsrail Başbakanlık Ofisi, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı sayılan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleten Tel Aviv yönetimi, bölgede "demografik büyümeyi teşvik planının" onaylandığını açıkladı.

Hedef Golan Tepeleri'ndeki yasadışı israil nüfusunu iki katına çıkarmak

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Savaş ve Suriye'ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan'daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği" belirtildi.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde ve aynı bölgedeki Katsrin yasadışı yerleşimindeki "demografik büyümeyi teşvik planına" 40 milyon şekel (yaklaşık 11.2 milyon dolar) ayrılacağı belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun, "Golan'ın güçlenmesi İsrail'in güçlenmesidir. Bu, şu dönemde özellikle önemlidir." ifadelerine yer verildi.

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