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Fenerbahçe'de Livakovic depremi! oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'de Livakovic depremi! oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i ağırladığı maçta kaleci Dominik Livakovic, 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Hırvat file bekçisinin yerine Ertuğrul Çetin geçti.

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i konuk etti. 

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 33. dakikasında sakatlık Fenerbahçe'nin başarılık kalecisi Dominik Livakovic sakatlık geçirdi.

Yaşadığı sakatlık sonucu maça devam edemeyen Hırvat file bekçisi yerini Ertuğrul Çetin'e bıraktı.

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