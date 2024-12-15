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Fenerbahçe tribün liderinin kombinesi iptal edildi

Fenerbahçe tribün liderinin kombinesi iptal edildi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından kulüp ve futbol takımını tehdit eden tribün liderinin kombine biletinin iptal edildiğini duyurdu. Kulüp, sosyal medyada yapılan bu tehditlere karşı sert bir duruş sergileyerek, "Bu zihniyetin Fenerbahçe çatısı altında yeri yoktur" açıklamasını yaptı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş derbisinin ardından kulübü tehdit eden bir taraftarın kombine biletinin iptal edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Sosyal medya üzerinden açık ve aleni tehdit mesajı ile Kulübümüzü ve Futbol Takımımızı hedef alan zihniyetin Fenerbahçe çatısı altında yeri yoktur, olamaz."

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