Fransa'da kasırga felaketi! Ölü sayısı artıyor...

Fransa'nın Mayotte Adası'nda etkili olan Chido Kasırgası 14 kişinin ölümüne, 250'den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı. Kasırga nedeniyle kamu binalarında ciddi hasar oluşurken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Fransa Başbakanı François Bayrou, kriz birimini harekete geçirerek durumu yakından takip ettiklerini açıkladı.

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Fransa'nın sömürgesi Mayotte Adası'nda etkili olan Chido Kasırgası 14 kişinin ölümüne yol açtı, 250'den fazla kişi yaralandı.

Chido Kasırgası nedeniyle kırmızı alarmın devam ettiği Mayotte'ta 14 kişi yaşamını yitirdi, 250'den fazla kişi yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyuyor.

Yeni atanan Fransa Başbakanı François Bayrou, Mayotte'taki kötü hava koşullarına ilişkin bakanlıklar arası kriz birimini harekete geçirdi.

Bayrou, kriz biriminin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Mayotte'ta aralarında valilik binası, hastane ve havalimanının da olduğu birçok kamu binasının ciddi hasar gördüğünü ifade etti.

Fransa'da düşen hükümetin Frankofoni ve Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Devlet Bakanı Thani Mohamed Soilihi, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, Mayotte'taki ailesinden haber alamadığını kaydetti.

Soilihi, "Bu, geçmişte karşılaştığımızdan 10 kat daha şiddetli, tarihi bir kasırga." diye konuştu.

Ada'da etkili olan Chido Kasırgası ve sağanak yağış nedeniyle farklı bölgelerde sel meydana gelirken, bazı evlerin çatısı uçmuştu.

Sokaktaki elektrik direkleri ile yerlerinden sökülen ağaçlar devrilmiş ve binalarda ciddi hasarlar oluşmuştu.

Ada'daki bazı okul binaları ve başkent Mamoudzou'daki hastane binası da zarar görmüştü. Ayrıca, Mamoudzou Limanı'nda da hasar meydana gelmişti.

Yetkililer, gecekondu ve derme çatma meskenlerin olduğu bölgelerde insanların yıkıntıların altında kalmış olmasından endişe ediyor.