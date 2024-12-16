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Maçta kaşı açılan Dzeko'dan açıklama: Daha önce de yaşadım

Maçta kaşı açılan Dzeko'dan açıklama: Daha önce de yaşadım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Maç sonrası açıklama yapan Edin Dzeko, takımın iyi bir başlangıç yaptığını ancak ikinci yarıda zorlandıklarını belirtti ve kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Ayrıca, yaşadığı yaralanma hakkında endişelenmediğini ve iyileştiğini söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında tecrübeli santrafor Edin Dzeko önemli açıklamalarda bulundu.  

"Hala geliştirmemiz gereken şeyler var"

Edin Dzeko: "Maça iyi başlangıç yaptık. İlk yarıda çok iyiydik. Erken gol atmaya çalıştık. Hiç pozisyon vermedik. 2 gol atmak için biraz zaman geçmesi gerekti. Sonra kırmızı kart oldu. İkinci yarıda oynamamız gerekeni oynayamadık ve işlerimiz zorlaştı. Bugün kazanmamız önemliydi. Bugün de bunu yaptık ama hala geliştirmemiz gereken şeyler var."

Maçta yaşadığı yaralanma hakkında soruyu da cevaplayan Dzeko; "İyiyim, kazandık. Kariyerimde kaşımda bu tarz açılmalar yaşadım. Ben iyiyim." ifadelerini kullandı.

"Birlikte kazandık"

Edin Dzeko: "Zor bir haftaydı bizim için, iki mağlubiyet aldık. Bizim için kazanmak gerçekten çok önemliydi. Özellikle zor zamanlarda... Bugün bunu yaptık, birlikte kazandık."

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