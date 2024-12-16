Bülent Arınç'tan Suriye açıklaması: En karlı çıkan İsrail'dir

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Esad döneminin sona erdiği Suriye'ye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Suriye'de olanlardan en karlı çıkan İsrail'dir. İran'ı mahvetti, Gazze'yi perişan etti. Şimdi Suriye'yi perişan ediyor" dedi

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Eski TBMM Başkanı Arınç, Ekol TV kanalında Armağan Çağlayan’ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki yaşananlar hakkında konuşan Arınç, Suriye'ye sözü geçen birinin gönderilmesi gerektiğini belirterek, "Aynı dönemde bakanlık yaptığımız için biliyorum: Sayın Davutoğlu bize Suriye’nin hangi köyünde kimler yaşıyor, hangi kasabasında demografik ve etnik yapı nasıldır, geçmişten gelen gelenekleri, kültürleri nedir, adım adım sayardı. Suriye’yi yakından tanıyan insanlara ihtiyacımız var. Hem siyaset alanında hem de geleneksel kültür alanında hem de orada nasıl bir yapılanma başarılı olabilir… Bunları Türkiye adına Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yönetebilecek, orada bulunan insanlara ihtiyacımız var" dedi.

"Hiç beklenmedik şekilde İsrail, Şam’a kadar geldi"

Arınç, “Suriye’de ne olacağı bizi geçmişte de ilgilendirdi, bugün de ilgilendiriyor. Rahmetli Erbakan Hocamızın da geçmişte Suriye konusunda görüşlerini ifade eden insanların da ‘Suriye’nin parçalanması Türkiye’nin aleyhine olur’ diye görüşleri vardır. Hiç beklenmedik şekilde İsrail, Şam’a kadar geldi. Ve eskiden işgali altında tuttuğu Golan Tepeleri’ni, su kaynaklarını tekrar elde etti. Gemilerini yaktı, uçaklarını bombaladı. Gık çıkmadı” dedi.

"En karlı çıkan İsrail'dir"



Arınç, Suriye'deki yeni dönemde en karlı çıkan İsrail'in olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Suriye'de olanlardan en karlı çıkan İsrail'dir. İran’ı mahvetti, Gazze’yi perişan etti. Şimdi Suriye’yi perişan ediyor. Rusya zaten Ukrayna ile savaşından başını kaldıramıyor. İran tamamen pısmış durumda, hiçbir şey yapacak hali yok. İsrail kendi amaçları doğrultusunda neredeyse Türkiye sınırına kadar gelecek bir hat çiziyor. Suriye çok önemli ama bu dışarıdan dua etmekle, temennilerle yürümez."