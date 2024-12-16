Asgari ücret zammı için gözler 2. toplantıda! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü bugün yapılacak 2. toplantıda...

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bakan Işıkhan'ın başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz." dedi.

Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı ne zaman?

İlk toplantıda rakam konuşulmazken, ikinci toplantının tarihi 16 Aralık Pazartesi olarak belirlendi.

Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor. Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor. İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

İŞTE MASADAKİ ZAM ORANLARI

Merkez Bankası 2024 sonu enflasyon tahminini yüzde 44’e, 2025 enflasyon tahminini yüzde 21 olarak güncelledi.

Masadaki ilk seçenek Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri arasında bir zam oranı uygulanması.

Asgari ücret zammında yoğun beklenti ise yüzde 25 oranında zam. Bu durumda asgari ücret 21 bin 250 lira olacak.

Yıl sonunda öngörülen yüzde 44’lük enflasyon oranı dikkate alınarak bir artış yapılırsa, asgari ücretin 24 bin 482 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor.