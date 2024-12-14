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Asgari ücret anketi vatandaş ne bekliyor? Sürpriz sonuçlar

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Asgari ücret anketi vatandaş ne bekliyor? Sürpriz sonuçlar

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta ikinci kez toplanacak. 2025 ücreti için çeşitli rakamlar konuşuluyor. Vatandaşların beklediği zam oranı bakın kaç?

Asgari ücret anketi vatandaş ne bekliyor? Sürpriz sonuçlar

Areda Survey araştırma şirketi Türkiye genelinde 4 bin 539 kişiyle gerçekleştirdiği asgari ücret anketinin sonuçlarını açıkladı.

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Asgari ücret anketi vatandaş ne bekliyor? Sürpriz sonuçlar

Araştırmaya göre, vatandaşın yüzde 40’ının asgari ücrete zam beklentisi yüzde 25 ile yüzde 50 arasında.

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Asgari ücret anketi vatandaş ne bekliyor? Sürpriz sonuçlar

Zam oranı yüzde 75 ve üzerinde olmalı diyenlerin oranı ise toplumun yüzde 35,6’lık bir kesimini kapsıyor.

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Asgari ücret anketi vatandaş ne bekliyor? Sürpriz sonuçlar

Yüzde 25'in altında bekleyenlerin oranı yüzde 6,6

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