Asgari ücret anketi vatandaş ne bekliyor? Sürpriz sonuçlar
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Milyonlarca çalışan yeni asgari ücreti merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta ikinci kez toplanacak. 2025 ücreti için çeşitli rakamlar konuşuluyor. Vatandaşların beklediği zam oranı bakın kaç?
Areda Survey araştırma şirketi Türkiye genelinde 4 bin 539 kişiyle gerçekleştirdiği asgari ücret anketinin sonuçlarını açıkladı.
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Araştırmaya göre, vatandaşın yüzde 40’ının asgari ücrete zam beklentisi yüzde 25 ile yüzde 50 arasında.
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Zam oranı yüzde 75 ve üzerinde olmalı diyenlerin oranı ise toplumun yüzde 35,6’lık bir kesimini kapsıyor.
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Yüzde 25'in altında bekleyenlerin oranı yüzde 6,6
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