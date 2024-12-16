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Şişli'de şüpheli ölüm! Eşi duyunca sinir krizi geçirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şişli'de şüpheli ölüm! Eşi duyunca sinir krizi geçirdi

 Şişli'de 4. kattaki dairenin penceresinden düşen kişi hayatını kaybetti.Polis, dairede bulunduğu belirlenen 3 kişinin ifadesine başvurdu.

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Bir apartmanın 4. katındaki dairede ikamet eden Kadir Yılmaz, henüz belirlenemeyen nedenle pencereden düştü. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bu arada Kadir Yılmaz'ın öldüğünü öğrendikten sonra sinir krizi geçiren eşi Y.Y de hastaneye kaldırıldı. Polis, dairede bulunduğu belirlenen 3 kişinin ifadesine başvurdu.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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