BIST 10.119
DOLAR 34,96
EURO 36,80
ALTIN 2.988,18
HABER /  GÜNCEL

Hepsi 10 günde ele geçirildi! "Çengel-11" operasyonlarının detaylarını Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde jandarma ekiplerince düzenlenen "Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini, 85 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucu sahte alkol imal ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Çengel-11" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

"Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor." ifadesini kullanan Yerlikaya, sahte alkole karşı 81 ilde Çengel operasyonlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Jandarma ekiplerince son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, sahte alkol imalatı yaptıkları tespit edilen 85 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile jandarmayı tebrik etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ankaralı Turgut'un yürek sızlatan vasiyeti ortaya çıktı
Foto Galeri Ankaralı Turgut'un yürek sızlatan vasiyeti ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Ba'dan "özür" mesajı
Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Ba'dan "özür" mesajı
Asgari ücret zammı için gözler 2. toplantıda! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı için gözler 2. toplantıda! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
İsrail işgal ettiği Golan Tepeleri'ni genişletme kararı aldı Arap ülkelerinden sert tepki!
İsrail işgal ettiği Golan Tepeleri'ni genişletme kararı aldı Arap ülkelerinden sert tepki!
Samsun'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı kişi tarlada ölü bulundu
Samsun'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı kişi tarlada ölü bulundu
Gazze'nin kuzeyinde sokaklardaki ceset yığınları nedeniyle 'çevre felaketi' uyarısı
Gazze'nin kuzeyinde sokaklardaki ceset yığınları nedeniyle 'çevre felaketi' uyarısı
Kredi kartlarına düzenleme geliyor yeni yılla birlikte bankalar harekete geçiyor
Kredi kartlarına düzenleme geliyor yeni yılla birlikte bankalar harekete geçiyor
Hakan Fidan'dan İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretine ilişkin açıklama
Hakan Fidan'dan İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretine ilişkin açıklama
Bülent Arınç'tan Suriye açıklaması: En karlı çıkan İsrail'dir
Bülent Arınç'tan Suriye açıklaması: En karlı çıkan İsrail'dir
Kerem Aktürkoğlu'nun asisti Benfica'ya etmedi
Kerem Aktürkoğlu'nun asisti Benfica'ya etmedi
İsrail, İrlanda'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı
İsrail, İrlanda'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı
İsrail, Suriye'de Lazkiye ve Tartus'taki karargah ve mühimmat depolarını vurdu
İsrail, Suriye'de Lazkiye ve Tartus'taki karargah ve mühimmat depolarını vurdu
Üç bakanlık ve Yargıtay Başkanlığına personel alımı ilanları Resmi Gazete'de
Üç bakanlık ve Yargıtay Başkanlığına personel alımı ilanları Resmi Gazete'de