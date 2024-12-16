Ankaralı Turgut'un yürek sızlatan vasiyeti ortaya çıktı
Ankaralı Turgut olarak bilinen ve bir süredir kanser tedavisi gören 61 yaşındaki Turgut Karataş vefat etti. Turgut Karataş'ın vasiyeti ortaya çıktı.
Akciğer kanseri nedeniyle tedavisi devam eden Turgut Karataş, hastalığının ilerlemesi üzerine bir süre önce Etlik Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Hastanede entübe edilen Turgut Karataş, hayatını kaybetti.
Turgut Karataş, bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Ankaralı Turgut'un vefatının ardından ortaya çıkan vasiyeti ise yürek sızlattı.
Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.