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Ankaralı Turgut'un yürek sızlatan vasiyeti ortaya çıktı

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Ankaralı Turgut'un yürek sızlatan vasiyeti ortaya çıktı

Ankaralı Turgut olarak bilinen ve bir süredir kanser tedavisi gören 61 yaşındaki Turgut Karataş vefat etti. Turgut Karataş'ın vasiyeti ortaya çıktı.

Ankaralı Turgut'un yürek sızlatan vasiyeti ortaya çıktı

Akciğer kanseri nedeniyle tedavisi devam eden Turgut Karataş, hastalığının ilerlemesi üzerine bir süre önce Etlik Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Hastanede entübe edilen Turgut Karataş, hayatını kaybetti.

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Ankaralı Turgut'un yürek sızlatan vasiyeti ortaya çıktı

Turgut Karataş, bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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Ankaralı Turgut'un yürek sızlatan vasiyeti ortaya çıktı

Ankaralı Turgut'un vefatının ardından ortaya çıkan vasiyeti ise yürek sızlattı.

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Ankaralı Turgut'un yürek sızlatan vasiyeti ortaya çıktı

Turgut, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.

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