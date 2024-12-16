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AFAD Sednaya Cezaevi'ne 80 kişilik ekip gönderecek

AFAD Sednaya Cezaevi'ne 80 kişilik ekip gönderecek

AFAD, Suriye'deki Sednaya cezaevine 80 kişilik bir uzman ekip gönderecek. Ekip arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürecek.

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AFAD'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edileceğini bildirildi.

Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekiplerinin gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, 80 kişilik ekibin, yarın alana ulaşarak çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı kaydedildi.

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