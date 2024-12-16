Esad’ın mal varlığı ortaya çıktı! Banka hesapları, lüks gökdelenler...

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın, Moskova'da lüks bir yaşam sürdüğü iddia edildi. Londra'da 70 milyon dolarlık bir banka hesabına sahip olduğu belirtilen Esad'ın, Moskova'daki lüks gökdelenlerde 18 dairesi bulunduğu öne sürüldü. Tahminlere göre; Esad ailesinin dünya genelinde toplamda 2 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor

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Suriye’de 61 yıl boyunca iktidarda kalan Baas rejimi, muhaliflerin mücadelesi sonucu çökerken devrik lider Beşar Esad ve ailesi, Rusya’ya kaçtı. Şimdi ise, Esad ailesinin yurt dışında sakladığı servetin Suriyelilere iade edilmesi için uluslararası bir hukuk mücadelesi başladı.

Londra'daki hesabında 69,4 milyon dolar

İngiliz The Telegraph gazetesinin bankacılık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Beşar Esad’ın İngiltere’deki dondurulmuş bir banka hesabında 69,4 milyon dolar bulunduğu iddia edildi. Bu rakam, Esad’ın toplam mal varlığının yalnızca küçük bir kısmı olarak değerlendiriliyor.

Esad’ın bu kişisel hesabı, İngiltere’nin 2011 yılında uygulamaya koyduğu yaptırımlar kapsamında dondurulmuştu. Ancak habere göre, bu hesap dondurulduğu günden bu yana faiz işlemeye devam ediyor. Bu paranın, Esad ailesi ve müttefiklerinin İngiltere’de sahip olduğu toplam 206 milyon dolarlık varlığın bir parçası olduğu belirtiliyor.

Rusya'daki lüks bir yaşam

Esad ailesinin, Rusya’ya kaçmasının ardından Moskova’da lüks bir yaşam süreceği öne sürülüyor. İddialara göre, Esad ailesinin dünya genelinde toplamda 2 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor. Bu servetin bir kısmının, Moskova’da lüks gökdelenlerde bulunan 18 daireye yatırıldığı belirtiliyor.