Petlas'ın Abdülkadir Özcan reaksiyonunu Ahmet Hakan değerlendirdi

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, Türk Hava Yolları uçağında olay çıkarıp "Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım, bırak lan!" dedi. Görüntüler gündem olunca Özcan, Petlas tarafından yönetim kurulu üyeliğinden azledildi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın kaleme aldığı yazısındaki 'Petlas çıkmazı' bölümü dikkat çekti.

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Dubai dönüşünde THY uçağında "Ben milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım, bırak lan!" diye bağırıp küfreden Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, bu taşkınlığının bedelini ağır ödedi.

Özcan önce uçakta kelepçelendi ve inişte gözaltına alındı, ardından THY'nin yasaklı yolcu listesine alındı.

Yönetim kurulundan azline karar verildi

Görüntülerin gündem olmasından sonra Petlas, Abdülkadir Özcan’ın THY uçağındaki skandalı nedeniyle özür açıklaması yaptı ardından da Özcan hakkındaki kararı duyurdu.

Petlas'tan yapılan açılan açıklamada, "Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Özcan'ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Ahmet Hakan: "Kendi kendini kınıyor, kendi kendini azlediyor"

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan kaleme aldığı yazıda Petlas'ın reaksiyonuna dair şu ifadeleri kullandı:

PETLAS ÇIKMAZI

"THY uçağında alkol alıp magandalık yapan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan, Petlas tarafından önce kınandı, ardından da azledildi.

Peki çıkmaz nerede?

Şurada:

Abdülkadir Özcan, Petlas’ın sahibi.

Yani kendi kendini kınıyor, kendi kendini azlediyor.

Çıkmaz işte burada."

Ali Çağatay: "Olayı hafifletmek istiyorlar"

Öte yandan gazeteci Ali Çağatay da sosyal medya hesabından konuya ilişkin dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Çağatay'ın ifadeleri şöyle:

"Petlas’ın yüzde 99’u, THY uçağında “gel buraya lan” diye hakaret eden küfürbaz Abdulkadir Özcan ile ailesine aittir.

Dedesi Abdulkadir Özcan’ın adını taşımaktadır.

Cenazesine katılan bir sıvacının “hakkımı helal etmiyorum” diye ahirete gönderdiği Dede Abdulkadir Özcan’ın en imtiyaz sahibi torunudur ve şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakla birlikte, gölge yönetim kurulu başkanı pozisyonundadır. Olay, ikinci bir Patiswiss skandalıdır ve üzeri örtülmek istenmektedir.

Markanın yüzü bu kişi, diğer torunlardan farklı ve ayrıcalıklı. Sıradan bir kişi değil şirket nezdinde. Olayı hafifletmek istiyorlar."