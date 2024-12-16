Genç Anıl otomobiliyle tıra çarparak öldü! Arkadaşını telefonla arayıp demiş ki...
Samsun'un Çarşamba ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü Anıl Terim yaşamını yitirdi.
Anıl Tecim'in kullandığı 55 BB 440 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Gelemen mevkisinde, B.D. idaresindeki 34 LK 2662 plakalı tıra çarptı.
Otomobilin sürücüsü Tecim, olay yerinde hayatını kaybetti.
Samsun Büyük Şehir Belediyesi Tekkeköy İtfaiyesi ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Arkadaşına 'hayattan bıktım, intihar edeceğim' demiş
23 yaşındaki Anıl Tecim'in olaydan bir süre önce bir arkadaşını telefonla arayarak, hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söylediği öğrenildi.