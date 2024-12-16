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Genç Anıl otomobiliyle tıra çarparak öldü! Arkadaşını telefonla arayıp demiş ki...

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Genç Anıl otomobiliyle tıra çarparak öldü! Arkadaşını telefonla arayıp demiş ki...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü Anıl Terim yaşamını yitirdi.

Genç Anıl otomobiliyle tıra çarparak öldü! Arkadaşını telefonla arayıp demiş ki...

Anıl Tecim'in kullandığı 55 BB 440 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Gelemen mevkisinde, B.D. idaresindeki 34 LK 2662 plakalı tıra çarptı.

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Genç Anıl otomobiliyle tıra çarparak öldü! Arkadaşını telefonla arayıp demiş ki...

Otomobilin sürücüsü Tecim, olay yerinde hayatını kaybetti. 

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Genç Anıl otomobiliyle tıra çarparak öldü! Arkadaşını telefonla arayıp demiş ki...

Samsun Büyük Şehir Belediyesi Tekkeköy İtfaiyesi ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Genç Anıl otomobiliyle tıra çarparak öldü! Arkadaşını telefonla arayıp demiş ki...

Arkadaşına 'hayattan bıktım, intihar edeceğim' demiş

23 yaşındaki Anıl Tecim'in olaydan bir süre önce bir arkadaşını telefonla arayarak, hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söylediği öğrenildi. 

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