TİP'li Sera Kadıgil'in hakaretleri tepki çekti TBMM'den uyarı cezası aldı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, AK Parti Mersin Milletvekili Sibel Söylemez'e "Sen, on binlerce hayvanın katilisin! Şerefsiz" deyince TBMM'de tansiyon yükseldi. Kadıgil'e, sükûneti ve çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle uyarma cezası verildi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşan AK Partili Söylemez'e hakaretleri tepki çekti.

Kadıgöl, oturduğu sıralardan "Ben hayvan katillerini konuşturmuyorum bu Mecliste! Sen bir hayvan katilisin! Sen, on binlerce hayvanın katilisin! Şerefsiz!" diye laf attı.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e, sükûneti ve çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle uyarma cezası verildi.

Genel Kurulda, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde şahsı adına söz alan AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, son 22 yılda AK Parti hükümetleri olarak her alanda yapısal reformlara ve dev projelere imza attıklarını söyledi.

Düşünülmesinden dahi korkulan konularda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Söylemez, "22 yıllık iktidarımızda eğitimden kadına ve sosyal politikalara, enerjiden savunmaya kadar tüm alanlarda devrim niteliğinde düzenlemeler yaparak insan odaklı ve hak temelli anlayışı hayata geçirmeyi başardık." diye konuştu.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Söylemez'in konuşmasına tepki gösterdi. Kadıgil'in, Söylemez'e yönelik sözleri nedeniyle AK Parti milletvekilleri tepkilerini dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, bakanların sunumunun ardından birleşime verdiği arada grup başkanvekilleriyle görüştü.

Aranın ardından Karaca, Kadıgil'e, bir önceki oturumdaki sözlerinin sükûneti ve çalışma düzenini bozucu nitelikte olduğu için İçtüzük'e göre uyarma cezası verdiğini belirtti.